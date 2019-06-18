الأرصاد: فصل الصيف يبدأ رسميا الجمعة المقبل
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 06:20 م
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أكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الصيف يبدأ رسميا الجمعة المقبل الموافق21 يونيو 2019.
وفي البيان الصادر عن الهيئة، أشار عبد العال إلى أن فصل الصيف من أكثر فصول العام استقرارًا في الأحوال الجوية، وتصبح حرارة الجو مرتفعة، فضلًا عن ارتفاع الرطوبة النسبي، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.
ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي، مع بدايات حلول فصل الصيف بقيم تتراوح ما بين 3 و4 درجات خلال ساعات النهار على كل الأنحاء
وعن درجات الحرارة العظمى المتوقعة، خلال الأسبوع الأول من فصل الصيف:
- السواحل الشمالية الغربية من 30 لـ32 درجة مئوية.
- محافظات شمال سيناء من 31 لـ32 درجة مئوية.
- محافظات الوجه البحري والقاهرة من 37 لـ39 درجة مئوية.
- محافظات شمال الصعيد من 42 لـ43.
- محافظات جنوب الصعيد من 45 لـ46.
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