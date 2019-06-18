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دبلوماسي سابق: تجارة مصر مع إفريقيا تضاعفت 3 مرات (فيديو)

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 06:32 م
دبلوماسي سابق: تجارة مصر مع إفريقيا تضاعفت 3 مرات (فيديو)
أرشيفية
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أمنية فوزي
 
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كشف السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بيلاروسيا، قائلًا إنها زيارة هامة في إطار سياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس السيسي؛ التي تفتح كافة الملفات التي كانت قد أهملت أو أغلقت.

وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، أن الخارجية المصرية بدأت بالملف العربي والإفريقي، والآن الرئيس السيسي زار محطات كثيرة في إفريقيا والدول العربية، متابعًا: "تجارتنا مع إفريقيا تضاعفت ثلاث مرات، وتجارتنا مع الدول العربية صارت خُمس التجارة الخارجية المصرية، وبقي ملف الاتحاد الأوروبي ودول شرق أوروبا".

وأوضح أن العيب ليس في مصر؛ بل أن تلك الدول الأوربية جمدت علاقتها بمصر بعد أن أخذت بمسيرة السلام.

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المزيد عن: مساعد وزير الخارجية الأسبق فضائية إكسترا نيوز عهد الرئيس السيسي بيلاروسيا السفير جمال بيومي الرئيس عبد الفتاح السيسي
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