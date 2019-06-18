إطلاق المنتدى الاجتماعي الاقتصادي بقنا لتعزيز التمكين للمجتمعات الأكثر فقرًا



وأوضح أنه يمكن لهذا الكيان ان يقوم بضم جمعيات أخري له وينفذ برامج بالتنسيق والشراكه بين اعضائة وسوف تدعم بلان هذا الكيان من خلال مشروعتها لاستمرار تقديم برامح تنموية فعالية بمحافظة قنا.



وبلان إنترناشيونال هي هيئة دولية مستقلة معنية بحقوق الطفل، تلتزم بمساعدة الأطفال المهمشين والمعرضين للخطر على الخروج من دائرة الفقر، من خلال تحقيق التعاون مع أفراد ملتزمين بالعمل التنموي وإبتكار أفكار إبداعية تعمل على تحقيق تغيرات إيجابية جذرية ومستدامة في حياة الأطفال والشباب.



تستكمل هيئة بلان انترناشيونال، المعن بحقوق الطفل، برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال اطلاق المنتدى الاجتماعى الاقتصادى للجمعيات الاهليه بحضور 30 جمعيه اهليه من الجمعيات التى سبق لها العمل مع مشروع بادر.وقال ابراهيم عياد، مدير بلان انترناشيونال بمحافظة قنا، إنه تم إطلاق المنتدى الاجتماعي الاقتصادي بقنا، والذي يعد كاحد اليات الاستمرارية بمشروع "بادر" بالشراكه مع بلان إنترناشيونال إيجيبت لتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات الأكثر فقرًا بقنا، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.وأشار الى أن بلان إنترناشيونال إيجيبت المعنية بتنمية وحقوق الطفل، تواصل أنشطة مشروعها "بادر" لدعم الجمعيات الأهلية المحلية من أجل تحقيق تحسن اجتماعى واقتصادى ملموس في المجتمعات الأكثر تهميشًا في محافظتى سوهاج وقنا وذلك بالتعاون مع كل من القطاع الحكومي وقطاع الأعمال على المستوى المحلي.وأوضح ممدوح سالم، منسق هيئة بلان بقنا، انه تم عمل لجنة لتمثل المنتدى من الجمعيات المشاركة، وتضم احمد عبد القادر ريئس جمعية اجيال المستقبل وافراح عويضه رئيس جمعية تنمية المراه الريفيه بالكوم الاحمر وهبه فتى ممثل جمعية تنمية البيئة والمجتمع بدندرة.