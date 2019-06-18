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برشلونة يحدد سعر بيع ديمبيلي إلى ليفربول

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 06:25 م
برشلونة يحدد سعر بيع ديمبيلي إلى ليفربول
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حدد نادي برشلونة سعر بيع نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي، لنادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وقالت صحيفة آس الإسبانية، إن برشلونة مستعد لبيع ديمبلي خلال الصيف الجاري إلى ليفربول لكن النادي الكتالوني يريد 105 مليون يورو من أجل بيعه.


وتابعت الصحيفة أن يورجن كلوب مدرب ليفربول يريد تدعيم صفوفه بالموهبة الفرنسية في الصيف الجاري.


ويسعى برشلونة لبيع ديمبلي في الصيف الجاري بعدما ضمه في صيف 2017 من بوروسيا دورتموند مقابل 140 مليون يورو بسبب اقتراب النادي من ضم الفرنسي أنطوان جريزمان من اتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو وإمكانية عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا.


يشار إلى أن برشلونة يفكر أيضا في بيع البرازيلي فيليب كوتينيو هذا الصيف الذي ضمه في يناير 2018 من ليفربول مقابل 160 مليون يورو.

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