مبابي يثير غضب ناصر الخليفي ويوجه رسالته الأخيرة
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 06:24 م
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية فرنسية، إلى أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لا يلتفت نهائيًا إلى التصريحات التي أدلي بها ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي عن بقاءه ضمن صفوف الفريق.
وخرج الخليفي بالأمس في تصريحات صحفية لـ "فرانس فوتبول" مؤكدًا عن مبابي بقائي في صفوف باريس سان جيرمان بنسبة 200% مغلفًا الأبواب في وجه ريال مدريد الإسباني الساعي لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وتشير التقارير إلى أن مبابي لا يريد البقاء ضمن صفوف الفريق الباريسي، وأنه يريد الرحيل إلى الفريق الملكي للعب تحت قيادة زين الدين زيدان المدير الفني للمرينجي.
وأوضحت التقارير إلى أن مبابي أكد للخليفي أنه يريد أن يسمح له بالرحيل إلى الريال خلال الصيف الحالي، إلا أن مالك باريس لا يريد التفريط في أهم لاعبيه في الوقت الحالي.
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