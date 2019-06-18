700 جولة تفتيشية على المنشآت السياحية استعدادًا لموسم الطائف

نفذت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في محافظة الطائف، 700 جولة تفتيشية على المنشآت، وذلك ضمن خطتها الرقابية الموجهة لقطاع الفنادق والمنتجعات والوحدات السكنية المفروشة والنزل السياحية، استعدادًا لموسم الطائف الذي ينطلق مطلع شهر أغسطس المقبل ويستمر لمدة 30 يومًا.





وأوضحت هيئة السياحة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن الجولات الرقابية تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للقطاع السياحي ومعالجة المخالفات المرتكبة حال وجودها، إلى جانب زيادة وعي المستثمرين حول أبرز المخالفات المرتكبة، وأفضل الطرق لتحسين جودة الخدمة المقدمة للنزلاء والسياح على حد سواء.





وأضاف البيان أن هذه الخطة تأتي في إطار التأكد من نظامية الأنشطة السياحية، ومستوى النظافة، والتأكد من وجود تراخيص لمزاولة النشاط وإبرازها في أماكن واضحة، إضافة إلى تتبع الشكاوى والبلاغات الواردة للفرع من النزلاء والمستفيدين، وبالتالي معالجتها والتعامل معها وفقاً لأنظمة الهيئة ولوائحها التنفيذية.

وأكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في محافظه الطائف، أن العمل جارٍ على تكثيف الجهود الرقابية خلال هذه الفترة، للاطلاع على التزامات المنشآت السياحة المختلفة وما عليها من واجبات، وما يترتب على ذلك من مخالفات وإجراءات نظامية؛ حيث تهدف هذه الحملات لخدمة السياحة المحلية ودعم الأنشطة السياحية بالمحافظة، والتأكد من جاهزية المنطقة لاستقبال الزوار خلال هذا الموسم.





وأشارت الهيئة، إلى أنه يمكن للمواطنين والمقيمين تقديم الملاحظات والشكاوى المتعلقة بالقطاع عن طريق الاتصال بمركز الاتصال السياحي على الرقم (19988).





يُذكر أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أعلنت في وقت سابق، إطلاق مبادرة (مواسم السعودية 2019)، والتي تتضمن 11 موسمًا سياحيًا تغطي معظم مناطق المملكة، في خطوة هي الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي.





وتعد مبادرة (مواسم السعودية 2019) نتاج جهود عدة جهات حكومية، عملت منذ منتصف عام 2018 على إطلاق هذه المبادرة، تحت قيادة لجنة عليا يرأسها الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس لجنة الفعاليات)، وتشمل اللجنة وزارة الثقافة، الهيئة العامة للترفيه، الهيئة العامة للرياضة، الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، بالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة.



