افتتاح مجمع وحدات ثابتة ومتنقلة للأغذية والمشروبات بشارع ٣٠٦ في دمياط
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 06:18 م
هند الشيال
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أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط افتتاح شارع "٣٠٦" بمنطقة كورنيش النيل بمدينة دمياط خلال الأيام القليلة القادمة، حيث أكدت المحافظ أن هذا المشروع هو عبارة عن مجمع وحدات ثابتة ومتنقلة تقدم الأغذية والمشروبات وبعض الحرف اليدوية والتراثية بهدف دعم الشباب وتوفير فرص عمل جديدة لهم من خلال التوسع فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن مساهمة المشروع فى القضاء على العشوائية.
ومن جانبه صرح أسامة الشافعى رئيس مجلس إدارة شركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة المنفذة لمشروع شارع ٣٠٦ بالمحافظات والذراع الاستثمارى لصندوق تحيا مصر، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم افتتاح ثلاث مواقع للمشروع بمحافظات دمياط والقاهرة والغربية مضيفا أنه وقد سبق افتتاح موقع شارع ٣٠٦ بمنطقة ألماظة بالقاهرة وبمواقع أخرى بنفس المحافظة، كما أكد أن الشركة تواصل خطتها للانتهاء من تنفيذ ١٥٠ شارع كمرحلة أولى بمحافطات الجمهورية.
ومن جانبه صرح أسامة الشافعى رئيس مجلس إدارة شركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة المنفذة لمشروع شارع ٣٠٦ بالمحافظات والذراع الاستثمارى لصندوق تحيا مصر، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم افتتاح ثلاث مواقع للمشروع بمحافظات دمياط والقاهرة والغربية مضيفا أنه وقد سبق افتتاح موقع شارع ٣٠٦ بمنطقة ألماظة بالقاهرة وبمواقع أخرى بنفس المحافظة، كما أكد أن الشركة تواصل خطتها للانتهاء من تنفيذ ١٥٠ شارع كمرحلة أولى بمحافطات الجمهورية.
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