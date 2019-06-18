نجم ريال مدريد يكشف حقيقة خلافه مع زيدان

نفى داني سيبايوس نجم ريال مدريد الشائعات التي انتشرت في وسائل الإعلام في الساعات الماضية بشأن خلافه مع زين الدين زيدان المدير الفني للفريق عن مستقبله مع الفريق.





وكانت عدد من التقارير أكدت اجتماع زيدان بسيبايوس وأخباره عدم الاعتماد عليه في الموسم القادم، وأن اللاعب رد عليه قائلاً :"لا مشكلة، أنا لم أكن أرغب في العمل معك".





وقال سيبايوس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر :"أود أن أعلق على التقارير التي تم نشرها اليوم في وسائل الإعلام، لم أجتمع مع أي شخص من الجهاز الفني لريال مدريد".





واختتم سيبايوس حديثه قائلاً :"تعرضت للإساءة في العبارات المنسوبة إلي في هذا الشأن، اعتقد أنه من غير المهني نشر مثل هذا النوع من الأخبار الكاذبة، خصوصاً أننا نعمل ونناضل مع المنتخب الإسباني تحت 21 للفوز ببطولة أوروبا".