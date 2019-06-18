اليونايتد يهدي برشلونة الصفقة الكبري

يعتبر ماتياس دي ليخت قلب دفاع نادي أياكس ومنتخب هولندا واحد من أفضل المواهب الصاعدة على مستوى العالم بفضل ما قدمه صاحب ال19 عام الموسم الماضي.









وبات اللاعب هدف للعديد من الأندية مثل برشلونة ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وأخيراً يوفنتوس لكن يبدو أن قلب الدفاع الشاب لن ينتقل للمانيو بحسب ما صرح به أسطورة الكرة الهولندي رود خوليت.









وأوضح خوليت خلال مقابلة له مع قناة أومني سبورت أنه لا يرى مستقبل ماتياس في مانشستر يونايتد بسبب أن الفريق الأحمر لن يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم ورغبة اللاعب تتمثل في اللعب في المسابقة الأوروبية العريقة.









رفض دي ليخت الانضمام لليونايتد سيمنح برشلونة دفعة قوية في الحصول على خدمات اللاعب خلال الصيف الجاري.









كان دي ليخت قد قاد أياكس لتحقيق إنجاز تاريخي بالوصول للدور نصف النهائي لدوري الأبطال وتخطي كلاص من ريال مدريد حامل اللقب ويوفنتوس أبرز المرشحين لنيل اللقب.



