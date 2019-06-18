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علوم القناة تستقبل الإجازة الصيفية بحزمة من الندوات والمعارض

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 06:12 م
علوم القناة تستقبل الإجازة الصيفية بحزمة من الندوات والمعارض
الدكتور طارق راشد رحمي
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هشام إسماعيل
 
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وجه الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناة السويس بضرورة التواصل الخدمي والمجتمعي لكليات الجامعة مع البيئة والمجتمع المحيط، وأكد الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة على دور الجامعة بكلياتها ومراكزها البحثية، ووحداتها الخاصة في حل مشكلات البيئة. 

وتستعد كلية العلوم لاستقبال الأجازة الصيفية خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر بحزمة من الزيارات والأعمال الخدمية والدورات التدريبية، والندوات التثقيفية. حيث يقوم أعضاء هيئة التدريس بالكلية بعدد من الزيارات للمنطقة الصناعية بالإسماعيلية والعاشر من رمضان لعرض الخدمات التي تقوم بها الكلية، والتعرف على مشكلاتهم التقنية، والبيئية، وتطوير منتجاتهم وذلك وفق ما صرح به الدكتور محمد سعد زغلول عميد كلية العلوم. 

وأضاف الدكتور إبراهيم حسين خليفة وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة أنه ستقام حزمة من الدورات والندوات التدريبية والتثقيفية منها لرفع كفاءة معلمي المرحلة الابتدائية، والمرحلة الإعدادية في مجال العلوم، ودورة تدريبية عن صناعة المنظفات الصناعية، وندوات عن متبقيات المبيدات، وحل مشكلة قش الأرز بالمعالجة الكيميائية، وسموم الفطريات، وسموم الطحالب.
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