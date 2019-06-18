بسبب أكاذيبها عن وفاة محمد مرسي.. علاء عابد يعلن عن مقاضاة هيومن رايتس ووتش

وصف النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ما بثته سارة ليا واتسون رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش بنشرها لعدد من التغريدات على حسابها بتويتر بخصوص ملابسات وفاة محمد مرسى العياط بأنها سقطة وأكذوبة جديدة من أكاذيب هذه المنظمة المشبوهة.





وقال عابد، إنه كمحام دولى سوف يقاضى "واتسون" لاتهامها للحكومة المصرية بالتسبب فى وفاة محمد مرسى عبر ما أسمته "الإهمال الإجرامي" فى توفير الرعاية الصحية له، واستخدمت واقعة الوفاة كوسيلة لتأكيد هذه الأكاذيب، وتعميمها على نزلاء السجون المصرية كافة، مُؤكدًا أن النائب العام المصرى أصدر بيانا تضمن جميع الحقائق بشأن وفاة محمد مرسى ولا تعقيب على القضاء المصرى الشامخ والنزيه.





وقال النائب علاء عابد، إن مابثته "واتسون" إنما هو إعلان مدفوع الأجر من جماعة الاخوان الارهابية بأموال قطرية وتركية لان الغريب فى الامر أن واتسون قامت بنشر أولى تغريداتها بعد أقل من 30 دقيقة من إعلان وفاة محمد مرسى العياط، وخلصت فيها إلى أنه تُوفى نتيجة للإهمال الطبي، رغم عدم تقديمها لأية أدلة أو معلومات تثبت مزاعمها، حيث أن المعلومات الوحيدة الموثوقة التى صدرت فى هذا الشأن كانت البيان الذى أصدره النائب العام، الذى تضمن الملابسات الأولية المتعلقة بالوفاة.



