"السيسي" يعرب عن تطلعه لأن تمثل زيارته لبيلاروسيا نقطة انطلاق لتطوير العلاقات

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، أن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي زار البرلمان الروسي وكان في استقباله رئيسا غرفتي البرلمان.





وبحث الرئيس السيسي مع رئيسي غرفتي برلمان بيلاروسيا سبل تفعيل أطر التعاون المشترك، واستعرض الرؤية المصرية الشاملة بشأن مكافحة الإرهاب.





وأعرب الرئيس السيسي، عن تطلعه لأن تمثل زيارته لبيلاروسيا نقطة انطلاق لتطوير علاقات الصداقة.







