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مدرب تونس: جاهزون لكأس أمم إفريقيا

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 06:07 م
مدرب تونس: جاهزون لكأس أمم إفريقيا
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وكالات
 
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أكد مدرب تونس، الفرنسي آلان جيريس، أن فريقه أصبح جاهزاً لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا، التي ستنطلق في مصر بعد ثلاثة أيام.

قال الفرنسي عقب فوز فريقه 2-1 على بوروندي، في ثالث مباراة ودية يخوضها استعداداً لكاس أمم أفريقيا: "من الجيد تحقيق الانتصار في آخر مباراة ودية قبل السفر إلى مصر لخوض البطولة".

وأضاف: "قدمنا مباراة جيدة رغم الصعوبات التي واجهناها أمام فريق بوروندي العنيد، تعززت ثقة الفريق بعد ثالث فوز في مبارياتنا الودية".

وتابع: "جاهزون لخوض نهائيات كأس أمم افريقيا في أفضل حال، خاصة بعد أن منحنا فرصة اللعب لكل اللاعبين خلال المباريات الودية لرفع جاهزيتهم جميعاً، قبل مواجهة أنغولا في المباراة الأولى".
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