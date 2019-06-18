مدرب تونس: جاهزون لكأس أمم إفريقيا

أكد مدرب تونس، الفرنسي آلان جيريس، أن فريقه أصبح جاهزاً لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا، التي ستنطلق في مصر بعد ثلاثة أيام.





قال الفرنسي عقب فوز فريقه 2-1 على بوروندي، في ثالث مباراة ودية يخوضها استعداداً لكاس أمم أفريقيا: "من الجيد تحقيق الانتصار في آخر مباراة ودية قبل السفر إلى مصر لخوض البطولة".





وأضاف: "قدمنا مباراة جيدة رغم الصعوبات التي واجهناها أمام فريق بوروندي العنيد، تعززت ثقة الفريق بعد ثالث فوز في مبارياتنا الودية".





وتابع: "جاهزون لخوض نهائيات كأس أمم افريقيا في أفضل حال، خاصة بعد أن منحنا فرصة اللعب لكل اللاعبين خلال المباريات الودية لرفع جاهزيتهم جميعاً، قبل مواجهة أنغولا في المباراة الأولى".