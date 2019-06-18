ألمانيا: الكويت تعاقدت على شراء 12 عربة استشعار ألمانية مدرعة

كشف السفير الألمانى لدى الكويت كارلفريد بيرجنر، عن تعاقد الكويت على شراء 12 عربة استشعار ألمانية مدرعة من ماركة (فوكس).





وقال بيرجنر – فى تصريح صحفى – إن عربات الاستشعار الألمانية المدرعة (فوكس) من تصنيع شركة (راينميتال) الألمانية، وهى مزودة بأجهزة استشعار للإشعاعات النووية والمواد السامة البيولوجية والكيماوية.





وأضاف أنه سيتم إيفاد 78 ضابطا وعسكريا من قيادة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل في الجيش الكويتي إلى ألمانيا؛ للتدريب على عربات الاستشعار الألمانية الجديدة.





تجدر الإشارة إلى أن مهام عمل السفير الألمانى لدى الكويت كارلفريد بيرجنر ستنتهى رسميا في 24 يوليو المقبل، بعد ثلاث سنوات قضاها سفيرا لبلاده في الكويت؛ حيث سيحل محله السفير إيشتيفان موبس، والذى كان يعمل رئيسا للقسم الاقتصادي بالسفارة الألمانية لدى اليابان.