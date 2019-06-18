عاجل.. ريال مدريد يعلن عن صفقته الجديدة غدًا

أصدر ​ريال مدريد​ الإسباني بياناً رسمياً كشف فيه عن موعد تقديم صفقته الجديدة النجم الدولي الفرنسي ​فيرلاند ميندي​ في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وقال ​ريال مدريد​ الإسباني عبر صفحته الرسمية على ​مواقع التواصل الإجتماعي ​تويتر :"سيتم تقديم اللاعب ميندي غداً الأربعاء 19 يونيو في تمام الساعة الثانية بعد الظهر في القاعة الشرفية لملعب سانتياجو بيرنابيو.





وفي وقت لاحق، سيخطو ميندي في عرين الميرينجي أول خطواته بقميص ريال مدريد ثم سيحضر في قاعة المؤتمرات أمام وسائل الإعلام والصحافيين".



