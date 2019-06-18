ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. ريال مدريد يعلن عن صفقته الجديدة غدًا

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 05:08 م
عاجل.. ريال مدريد يعلن عن صفقته الجديدة غدًا
Advertisements
طباعة
ريهام عبد المحسن
 
Advertisements
أصدر ​ريال مدريد​ الإسباني بياناً رسمياً كشف فيه عن موعد تقديم صفقته الجديدة النجم الدولي الفرنسي ​فيرلاند ميندي​ في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال ​ريال مدريد​ الإسباني عبر صفحته الرسمية على ​مواقع التواصل الإجتماعي ​تويتر :"سيتم تقديم اللاعب ميندي غداً الأربعاء 19 يونيو في تمام الساعة الثانية بعد الظهر في القاعة الشرفية لملعب سانتياجو بيرنابيو.

 وفي وقت لاحق، سيخطو ميندي في عرين الميرينجي أول خطواته بقميص ريال مدريد ثم سيحضر في قاعة المؤتمرات أمام وسائل الإعلام والصحافيين".

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة كوبا أمريكا 2019
اليابان
0
x
01:00
4
تشيلي
بوليفيا
-
x
23:30
-
بيرو