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علي فوزى يفتتح معرض "ألحان لونية" بالهناجر اليوم (صور)

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 05:12 م
علي فوزى يفتتح معرض ألحان لونية بالهناجر اليوم (صور)
علي فوزى يفتتح معرض "ألحان لونية"
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الفجر الفني
 
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يفتتح الفنان والناقد الفني علي فوزى، معرض "ألحان لونية"، وذلك اليوم 18 يونيو بقاعة آدم حنين مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

 

وكشف الفنان علي فوزى أن هذا المعرض يعد هو المعرض الشخصي الخامس له وأن مازالت المعطيات البصرية تؤكد أن العمل الفنى الحقيقي وحده القادر علي الإفصاح صراحة عما يحتويه من قيم جمالية صادقة خالية من أي فتعال، وبالتالي تكون التجربة الفنية متفردة وذلك التفرد بالألحان اللونية.

 

ويضم المعرض حوالي  30 عملا يعزف موسيقي اللون والإحساس ويتفرد بالتجريد اللوني الهادئ ليثير الجدل حول صخب جديد للإبداع فهو عزف لمقطوعة طويلة لخبرات ومسيرة الفنان الوضاءة بالحركة التشكيلية.

علي فوزى يفتتح معرض "ألحان لونية" بالهناجر اليوم (صور)
علي فوزى يفتتح معرض "ألحان لونية" بالهناجر اليوم (صور)
علي فوزى يفتتح معرض "ألحان لونية" بالهناجر اليوم (صور)
علي فوزى يفتتح معرض "ألحان لونية" بالهناجر اليوم (صور)
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