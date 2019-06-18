قرارات لتأمين عودة التونسيين المقيمين في الخارج الى أرض الوطن





تناول لقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الثلاثاء بدار الضيافة بقرطاج بكل من وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي ووزير النقل، هشام بن أحمد، مختلف الاشكاليات التي تواجه الجالية التونسية خلال العودة الى تونس في الصائفة خاصة، النقص على مستوى المقاعد المعروضة للبيع بالنسبة لشركة الخطوط الجوية التونسية خلال فترة الذروة والأسعار التي يعتبرها أفراد الجالية التونسية مرتفعة.

وتقرر اثر الاجتماع تخصيص 500 تذكرة مجانية للعائلات ذات الدخل المحدود على رحلات الخطوط الجوية التونسية ويكون ذلك بالتنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة النقل، وتخصيص 300 تذكرة مجانية بالنسبة للخطوط البحرية على الشركة التونسية للملاحة مع تمتيع كل عائلة معنية بتذكرة مجانية لسيارة واحدة، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.

كما تقرر كراء طائرة من الحجم الكبير A330 لتأمين عودة التونسيين إلى مسقط رأسهم و إضافة 35 رحلة توفر 20 ألف مقعد اي ما يعادل 10 آلاف مسافر ذهابا وايابا، فضلا عن اقرار سعر موحد للتذاكر لكل المسافرين لهذه الرحلات ب 380 أورو باعتبار كل الأداءات والرسوم التذاكر اي بتخفيض في حدود 40 بالمائة، وفق ما أكده البلاغ مشيرا الى ان هذه الرحلات ستنطلق من المطارات الفرنسية والالمانية والايطالية في اتجاه مطار تونس قرطاج ومطار جربة جرجيس.

وسيكون انطلاق بيع هذه التذاكر بداية من يوم الخميس 20 جوان عن طريق الوكالات التجارية للخطوط الجوية التونسية ووكالات الاسفار المتعاملة معها.