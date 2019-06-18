البنك المركزي يطلق أول بوابة الكترونية في مجال التكنولوجيا المالية بمصر

أطلقت وحدة التكنولوجيا المالية والإبتكار بقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بالبنك المركزي، أول بوابة الكترونية في مجال التكنولوجيا المالية بمصر "FinTech Egypt" ، والتي تعد أحد أهم مخرجات استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار التي سبق وأعلن عنها البنك المركزي خلال مؤتمر الشباب بأسوان.





وفي تعليقه على إطلاق البوابة الإلكترونية الجديدة، أوضح المهندس أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات: " بوابة FinTech Egypt خطوة جديدة للبنك المركزي المصري على طريق التحول للاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي، حيث تعمل البوابة على دعم وربط كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية بما فيهم رواد أعمال التكنولوجيا المالية المبتكرة، والمؤسسات المالية، ومقدمي الخدمات التكنولوجيا المالية، والخبراء، والمستثمرين".





وأفادت الدكتورة رشا نجم مدير عام التكنولوجيا المالية والابتكار بقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، أن "FinTech Egypt"، تعد بمثابة منصة موحدة لدعم وتشجيع منظومة التكنولوجيا المالية وزيادة كفاءتها من خلال خلق فرص جديدة في مجال التكنولوجيا المالية عبر زيادة التواصل بين كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية، وتقديم تغطية كاملة لأهم الأحداث والأخبار المتعلقة بمجال التكنولوجيا المالية، بجانب دعم تمويل شركات التكنولوجيا المالية الناشئة عن طريق توصيلها بالمستثمرين وصندوق دعم ابتكارات التكنولوجيا المالية، وأيضاً إتاحة التقديم للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية والذي يعمل كبيئة اختبار افتراضية لاختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة".





ويمكن زيارة البوابة الإلكترونية FinTech Egypt عبر موقعها الإلكتروني

https://fintech-egypt.com/ وصفحة FinTech Egypt official على مواقع التواصل الاجتماعي Facebook وInstagram وYoutube.