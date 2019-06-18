البنك المركزي يطلق أول بوابة الكترونية في مجال التكنولوجيا المالية بمصر
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 05:04 م
أحمد الشيخ
Advertisements
Advertisements
أطلقت وحدة التكنولوجيا المالية والإبتكار بقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بالبنك المركزي، أول بوابة الكترونية في مجال التكنولوجيا المالية بمصر "FinTech Egypt" ، والتي تعد أحد أهم مخرجات استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار التي سبق وأعلن عنها البنك المركزي خلال مؤتمر الشباب بأسوان.
وفي تعليقه على إطلاق البوابة الإلكترونية الجديدة، أوضح المهندس أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات: " بوابة FinTech Egypt خطوة جديدة للبنك المركزي المصري على طريق التحول للاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي، حيث تعمل البوابة على دعم وربط كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية بما فيهم رواد أعمال التكنولوجيا المالية المبتكرة، والمؤسسات المالية، ومقدمي الخدمات التكنولوجيا المالية، والخبراء، والمستثمرين".
وأفادت الدكتورة رشا نجم مدير عام التكنولوجيا المالية والابتكار بقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، أن "FinTech Egypt"، تعد بمثابة منصة موحدة لدعم وتشجيع منظومة التكنولوجيا المالية وزيادة كفاءتها من خلال خلق فرص جديدة في مجال التكنولوجيا المالية عبر زيادة التواصل بين كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية، وتقديم تغطية كاملة لأهم الأحداث والأخبار المتعلقة بمجال التكنولوجيا المالية، بجانب دعم تمويل شركات التكنولوجيا المالية الناشئة عن طريق توصيلها بالمستثمرين وصندوق دعم ابتكارات التكنولوجيا المالية، وأيضاً إتاحة التقديم للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية والذي يعمل كبيئة اختبار افتراضية لاختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة".
ويمكن زيارة البوابة الإلكترونية FinTech Egypt عبر موقعها الإلكتروني
https://fintech-egypt.com/ وصفحة FinTech Egypt official على مواقع التواصل الاجتماعي Facebook وInstagram وYoutube.
Advertisements
المزيد عن: فاين تك التكنولوجيا المصرفية البنك المركزي البنك الأول الاقتصاد المصرى الاقتصاد الرقمي اخبار الاقتصاد
- أبرز إنجازات قطاع الاتصالات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي
- "المركزي" تكليف أيمن حسين بوضع الخطة الاستراتيجية لنظم تكنولوجيا المعلومات حتى 2020
- إنجازات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 2017
- تحت رعاية "السيسي".. محافظ البنك المركزي يفتتح اليوم مؤتمر "سيملس شمال أفريقيا"
- وزير الاتصالات الجديد يلتقي محافظ البنك المركزي بالقرية الذكية
- "CIT" تضم إثنين من مطوري الألعاب الرقمية لضمهم للجولة الثانية من الحاضنة التكنولوجية
- "المركزي": نستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي لجيل جديد من الخدمات المالية الالكترونية
- توقيع بروتوكول تعاون لتأهيل العاملين بالقطاع المصرفي في مجالات أمن المعلومات
- تحت رعاية رئيس الوزراء.. مصر تستضيف مؤتمر "سيملس شمال أفريقيا 2019"
- محافظ البنك المركزي: الإنجازات التي حققناها تمت بعمل جماعي ودعم من الحكومة