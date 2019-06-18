8 أكشاك لشهداء ومصابي "لقمة العيش" بالقناطر الخيرية و5 آلاف لأسر المتوفين
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 05:04 م
محمد نبيل
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قرر الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، إنشاء 8 أكشاك لشهداء ومصابي قرية المنيرة التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية، والذي يطلق عليهم"شهداء لقمة العيش".
كما قرر المحافظ صرف مبلغ 5000 جنيه لكل حالة وفاة، وعلي الإدارات المختصة تنفيذ القرار كل فيما يخصه.
وناقش الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية خلال اجتماعه اليوم مع المهندسة رحاب المزين رئيس مدينة القناطر الخيرية، والنائب حاتم عبدالحميد بخصوص الشهداء والمصابين بالحادث، لمساعدة أهالي المتوفين والمصابين نظرا للحالة التي يعانونها.
كان قد وقع حادث بين جرار زراعي يقل العمال وسيارة نقل على طريق الحسانين ذات الكوم بمحافظة الجيزة وأسفر عن إصابة محمد محمود سلامة، 17 سنة، نتيجة جرح قطعي بالجمجمة شبه نافذ وكسر مضاعف ووفاة كل من أحمد عبده محمود، 16 سنة، أحمد نبيل، 16 سنة، ومحمود ناصر حنفي، 17 سنة، ويوسف نور حنفي، 16 سنة، وهمام على السيجني، 15 سنة، ومحمود نجاح جابر، 15 سنة، ومحمد مسعد البردعي، 20 سنة.
كما قرر المحافظ صرف مبلغ 5000 جنيه لكل حالة وفاة، وعلي الإدارات المختصة تنفيذ القرار كل فيما يخصه.
وناقش الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية خلال اجتماعه اليوم مع المهندسة رحاب المزين رئيس مدينة القناطر الخيرية، والنائب حاتم عبدالحميد بخصوص الشهداء والمصابين بالحادث، لمساعدة أهالي المتوفين والمصابين نظرا للحالة التي يعانونها.
كان قد وقع حادث بين جرار زراعي يقل العمال وسيارة نقل على طريق الحسانين ذات الكوم بمحافظة الجيزة وأسفر عن إصابة محمد محمود سلامة، 17 سنة، نتيجة جرح قطعي بالجمجمة شبه نافذ وكسر مضاعف ووفاة كل من أحمد عبده محمود، 16 سنة، أحمد نبيل، 16 سنة، ومحمود ناصر حنفي، 17 سنة، ويوسف نور حنفي، 16 سنة، وهمام على السيجني، 15 سنة، ومحمود نجاح جابر، 15 سنة، ومحمد مسعد البردعي، 20 سنة.
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