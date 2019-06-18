ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"بلومبيرج" تكشف: تسريح "بي إن سبورتس" القطرية لمئات الموظفين بعد الخسائر

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 04:56 م
بلومبيرج تكشف: تسريح بي إن سبورتس القطرية لمئات الموظفين بعد الخسائر
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
كشفت وكالة ”بلومبيرج“ الاقتصادية الأمريكية، أن قطر سرّحت نحو 300 شخص يعملون في مجموعتها الإعلامية ”بي إن“ الرياضية، وألغت عقود عملهم لتقليص خسارة الشركة.

ونسبت ”بلومبيرج“ إلى ذوي صلة بالموضوع قولهم، إن تضاؤل مداخيل شركة ”بي إن“ المملوكة للحكومة القطرية، جعلها تقلّص عمالتها بنحو 18%، وهو رقم قالت الوكالة إنه ”سرّي“، ولم تعلنه المجموعة الإعلامية القطرية التي كانت أشارت في وقت سابق إلى أنها ”مضطرة لاتخاذ إجراءات تقشف قاسية“ تحت ضغط ما زعمت أنه القرصنة من قبل قناة ”بي أوت كيو“ كما قالت الوكالة.

ونفت وزارة الإعلام السعودية في بيان أن يكون مقر (بي أوت كيو) في المملكة وقالت ”تدرك وزارة الإعلام أن أجهزة الاستقبال الخاصة بـ(بي أوت كيو) متاحة في عديد من الدول، بما في ذلك قطر وشرقي أوروبا“.
وأضافت أن السعودية ”كافحت ولا تزال تكافح من خلال وزارة التجارة والاستثمار جميع أنشطة (بي أوت كيو) في البلاد دون هوادة“.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة كوبا أمريكا 2019
اليابان
0
x
01:00
4
تشيلي
بوليفيا
-
x
23:30
-
بيرو