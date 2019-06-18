مدافع الصفاقسي على رادار الزمالك في الصيف

دخل مسئولو نادي الزمالك في مفاوضات مكثفة خلال الساعات الماضية مع مسؤولي نادي الصفاقسي من أجل الحصول علي خدمات المدافع نسيم هنيد.









وتم عرض بعض التسجيلات الخاصة باللاعب على مسئولي الزمالك وعرضوها على خالد جلال المدير الفني للفريق لكنهم لم يحسموا الموقف بشكل نهائي حتى الآن.









ويحتاج الزمالك للتدعيم في خط الدفاع خلال الموسم المقبل ليحل محل محمد عبد الغني أو محمد عبد السلام وفتح الباب لرحيل أيًا من الثنائي مع الإبقاء على محمود حمدي الونش ومحمود علاء.









ويعتمد الزمالك بشكل أساسي على الونش ومحمود علاء في خط الدفاع بجانب انضمام الثنائي إلى صفوف المنتخب الوطني في بطولة أمم افريقيا 2019.



