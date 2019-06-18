تعليم الفيوم.. 8 طلاب حصدوا المركز الثاني على مستوى الجمهورية فى مسابقة الإلقاء

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كرم الأستاذ محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم المتميزين من المعلمين والطلاب وعمال الخدمات المعاونة، بمسرح مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بحضور الدكتورة ميمي إسحق مدير عام الشئون التنفيذية، والأستاذ محمد أبوالحارث مدير عام إدارة غرب الفيوم التعليمية، والعلاقات العامة بالمديرية.



1. تكريم الفائزين في مسابقة التربية المسرحية ( الإلقاء)، والحاصلين على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، وعددهم 8 طلاب، ( الطالب أمين محمد أمين - الطالب عبدالرحمن حامد شحاتة - الطالب محمود فرحات صبحي - الطالب أحمد كارم عبدالفتاح - الطالبة براء روبي عطية - الطالبة اروى عصام جمعة - الطالبة جهاد محمد حسين - الطالبة مودة محمد فتحي ) كما تم منح شهادة تقدير لإدارة التربية المسرحية بالمديرية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل في الإشراف على الطلاب خلال فعاليات المسابقة.



2. تكريم المعلمين وفريق العمل المشاركين فى تقديم المحاضرات المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية بغرب الفيوم.



3. تكريم السيد أحمد حسين. عامل خدمات معاونة بمدرسة الفيوم الميكانيكية للجهد المبذول في العمل.



4. تكريم الأستاذ مصطفي رمضان عبدالرازق معلم بمدرسة هوارة الإعدادية، للجهد المبذول في العمل فى التربية الزراعية.