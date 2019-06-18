"البيئة": 9 أشهر مهلة لطلبات تملك الأراضي المخصصة

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أصحاب قرارات التوزيع الذين أحيوا الأراضي المخصصة لهم وفق النسب النظامية إلى تقديم طلبات تمليكها، وإلغاء اختصاص من لم يقم بذلك، وفقاً لقراري مجلس الوزراء رقم 285 و415.





وقال وكيل الوزارة للأراضي والمساحة المهندس صالح اللحيدان: التقديم متاح عبر فروع ومكاتب ووحدات الوزارة بالمناطق والمحافظات والمراكز، وآخر موعد لذلك سيكون 16/ 6/ 1441هـ.



