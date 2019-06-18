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القيروان: حريق بضيعة فلاحية يأتي على هكتارين من محصول التّبن وعدد من أشجار الزيتون

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 04:47 م
القيروان: حريق بضيعة فلاحية يأتي على هكتارين من محصول التّبن وعدد من أشجار الزيتون
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محمد وليد الجموسي
 
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 اندلع، ظهر اليوم الثلاثاء، حريق بإحدى الضيعات الفلاحية بمنطقة الخضراء من معتمدية القيروان الجنوبية، أتى على حوالي هكتارين من محصول التبن، فضلا عن تسجيل خسائر كبيرة في عدد من أشجار الزيتون.
وتقوم وحدات الحماية المدنية بالتدخل لإخماد الحريق الذي لا تزال أسبابه مجهولة، وفق ما أكده مصدر من الحماية المدنية، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة.

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