محافظ بني سويف يفاجئ كنترول التعليم الصناعي لمدارس الصعيد (صور)

Advertisements

فاجأ المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، لجنة النظام والمراقبة للتعليم الصناعي، بزيارة تفقدية لمتابعة منظومة العمل بالمقر الذي يعد الأول من نوعه بالمحافظة، والذي يشمل كنترول التعليم الفني بمدرسة الثانوية الميكانيكية العسكرية، وتضم لجان: "الإدارة، تقدير الدرجات، الكنترول" ويشرف على أعمال تصحيح الامتحانات لـ35 الف و652 طالبا وطالبة، من محافظات المنيا والأقصر وقنا، بحسب بيان للمحافظة.



وتفقد المحافظ أقسام الكنترول، والتي ساهمت المحافظة في تجهيزه على أعلى مستوى، لإستيعاب 1061 من مقدرين الدرجات والمصححين، على فترتين، بينهم 560 من أبناء المحافظة و400 من خارج المحافظة "مغتربين".



وتبادل المحافظ الحديث مع مقدري الدرجات، للاطمئنان منهم على سير العمل في أجواء ميسرة خاصة وأن اللجنة تعمل لأول مرة بالمحافظة، مطالبُا أبناء المحافظة الذين يعملون بالكنترول على الإستفادة من خبرات المشرفين المركزيين من الوزارة الذين يتولون قيادة الكنترول وتدريب أبناء المحافظة ليتولوا مسؤولية الكنترول بالكامل.



رافق المحافظ خلال جولته، كلا من: محمد حسام الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف ومصطفى الديب، نقيب معلمي بني سويف، وكمال عمران، مدير التعليم الفني، ومصطفى يوسف، رئيس لجنة النظام والمراقبة للتعليم الصناعي بقطاع بني سويف.



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن إقامة الكنترول بالمحافظة يعد دعما نوعيا لمنظومة التعليم بالمحافظة مثمنًا إصرار المحافظ الذي سعى جاهدًا لحصول بني سويف على هذه المكانة، ليكون بها "لأول مرة" لجنة نظام ومراقبة للتعليم الصناعي، والتي بدأت بتوجيهه للمديرية بإعداد مذكرة تفصيلية ومستوفاة لطلب ذلك من الوزارة، ثم قيامه بإرسالها للوزارة، والتي كلفت لجنة لمعاينة التجهيزات والأماكن المقترحة، حتى تمت الموافقة على اختيار الكنترول بمقر المدرسة الميكانيكية، والإدارة بالمدرسة الزخرفية،وتقدير الدرجات بالمدرسة الكهربية بمدينة بني سويف، وطاقم العمل باللجنة من أبناء المحافظة ويبلغ عددهم 560 عضو، بجانب 20 عضو آخرين منهم رئيس اللجنة ورؤساء بعض الأقسام من خارج المحافظة بصفة مؤقتة للتدريب والإطمئنان على قدرة أبناء المحافظة على إدارة الكنترول.



وأشار كمال عمران، مدير التعليم الفني، أنه يتم إطلاع المحافظ أولًا بأول على سير منظومة العمل بالكتنرول والتي بدأت منذ إنتهاء امتحانات الثانوية الفنية في أول يونيو الجاري، مشيرًا إلى الدعم الكامل الذي يحصل عليه قطاع التعليم الفني من محافظ بني سويف الذي يولي القطاع اهتماما كبيرا، حيث يعد هذا الكنترول تتويجا لمجهودات سيادته الرائدة في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه تجري متابعة توفير كافة سبل الراحة للمغتربين البالغ عددهم 400 عضو من مقدري الدرجات باللجنة، حيث يتم بالتنسيق مع رئيس اللجنة المرور على الإستراحات لضمان توافر التيسيرات بشكل دائم.



وأكد مصطفى يوسف، رئيس اللجنة، على أن كافة التسهيلات متوافرة، مشيرًا إلى أن اللجنة ببني سويف تعتبر نوعية لما تتميز به من ميزات، حيث منظومة العمل مميكنة وساعات العمل أطول ومستوى التجهيزات راق ومناسب، مضيفًا إلى أن اللجنة تستوعب حاليا 536 من مقدري الدرجات في الفترة الأولى، و525 في الفترة الثانية، وأن القوام الأساسي والدائم لطاقم العمل باللجنة يبلغ عدده 560 عضو كلهم من أبناء المحافظة.

