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التحضير لإعادة تصوير The Hunger Games بدون جينفر لورانس

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 03:46 م
التحضير لإعادة تصوير The Hunger Games بدون جينفر لورانس
The Hunger Games
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أحمد جمال أحمد
 
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على ما يبدوا لم يرتقي نجاح السلسلة التي طرحت من رواية The Hunger Games للسينما لأن ترضي مؤلفة الرواية The Hunger Games.

وكانت الأجزاء المطروحة من الرواية من بطولة النجمة جينفر لورانس، والنجم الشاب ليام هيمسورث، وقد حققت هذه الأجزاء نجاحا كبيرا على مستوى شباك التذاكر.

ورغم ذلك سيعاد تصوير جميع أجزاء السلسلة بنجمة جديدة في دور البطولة لن تكون جينفر لورانس، رغبة من صناع السلسلة في حصدها لأحد جوائز أوسكار.

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