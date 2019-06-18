مصر تستهلك 240 ألف طن من السكر شهريًا.. و"التموين" تلجأ للاستيراد لسد العجز

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أن متوسط الاستهلاك الشهري من السكر يتفاوت ما بين الـ 230 إلى 240 ألف طن في الشهر، مشيرة إلى أن رصيد مصر من السكر يكفي احتياجات المواطنين لمدة 8 أشهر، وذلك طبقًا لتقارير صادرة عن الوزارة.





وذكرت التموين، أن مصانع إنتاج سكر البنجر قد حققت زيادة فى الانتاج عن المستهدف المتوقع هذا العام، مما قلل الفجوة ما بين الانتاج والاستهلاك.





وأضافت أن معدل استهلاك مصر من السكر يتراوح من 3.2 مليون إلى 3.3 مليون طن سكر ، فى حين أن معدلات الانتاج السكر المحلى من البنجر و القصب يقرب من 2.2 مليون طن؛ لذا تنوي وزارة التموين عقد إجتماع للنظر في تقدير حجم الفجوة المتوقعة ما بين الإنتاج والاستهلاك في الفترة المقبلة، والتي سيتم تدبيرها من خلال الاستيراد ومن المتوقع أن تكون اقل بنسبة كبيرة عن العام الماضي.





واتفقت الوزارة على وضع سياسات تسويقية تتفق مع السياسات العالمية لتسويق السكر وذلك لضمان الوفرة على مدار العام حتى موسم الإنتاج القادم.



