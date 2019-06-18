قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل 8 متهمين بـ"رابطة أسر المختفين قسريًا"

قررت محكمة جنايات القاهرة، قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل 8 متهمين في اتهامهم، بالانضمام لما يسمى بـ"رابطة أسر المختفين قسريًا"، وترويج أخبار كاذبة ونشر شائعات حول الاختفاء القسرى، وتجديد حبسهم 45 يوما على ذمة التحقيقات.



