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قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل 8 متهمين بـ"رابطة أسر المختفين قسريًا"

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 03:36 م
قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل 8 متهمين بـرابطة أسر المختفين قسريًا
صورة أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
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قررت محكمة جنايات القاهرة، قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل 8 متهمين في اتهامهم، بالانضمام لما يسمى بـ"رابطة أسر المختفين قسريًا"، وترويج أخبار كاذبة ونشر شائعات حول الاختفاء القسرى، وتجديد حبسهم 45 يوما على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية التى حملت رقم 900 لسنة 2017، حصر أمن دولة عليا، تهم ارتكاب جرائم تأسيس وقيادة والانضمام إلي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتواصل مع منظمات أجنبية بغرض الإضرار بالأمن القومي، ونشر أخبار كاذبة، وترويج شائعات من شأنها الإضرار بالمركز السياسي للبلاد.
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