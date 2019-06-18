اعرف سعر جهاز الاستقبال الأرضي من "cne" لمشاهدة مباريات كأس أمم أفريقيا 2019 فى منزلك

أعلنت شركة cne عن طرح جهاز وحدة توليف استقبال البث الإرضي الرقمي بسعر 474 جنيهًا، حيث ينتظر عشاق كرة القدم بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 فى مصر، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل الشهر الجاي، ولضمان استقبال جميع المباريات دون تشفير أو اشتراك، تقرر طرح وحدات توليف استقبال البث الإرضي الرقمي لدى الموزعين المعتمدين، ليتمكن المشاهدون من متابعة المباريات بسهولة.





ويتوفر جهاز شركة "cne " لدى الموزعين المعتمدين وحدات توليف استقبال البث الإرضي الرقمي لأجهزة التليفزيون غير المجهزة بوحدة التوليف الرقمي، بسعر بيع 474 جنيها للوحدة الواحدة شاملة ضريبة القيمة المضافة.





كما تدعم وحدات توليف استقبال البث الإرضي الرقمي استقبال البث الرقمي الحديث DVBT/DVBT2، وإمكان استقبال البث الرقمى الأرضي بجودة الـHD، كما أنها مزودة بمخرج HDMI وكابل HDMI مجاناً، ومزودة أيضًا بمخرج USB لتحديث السوفت وير مستقبلًا.



