سهم " ارابيا انفستمنتس هولدنج " يتصدر الأسهم الأكثر إنخفاضاً اليوم الثلاثاء 18-6-2019
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 03:35 م
نيفين سمير
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تصدر سهم شركة " ارابيا انفستمنتس هولدنج " قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً فى ختام تداولات اليوم " االثلاثاء " ، بنسبة بلغت 8.1% محققاً 0.575 جنيه ، ثم " الدلتا للتأمين " بنسبة بلغت 5.3% مغلقاً 19.8 جنيه.
من جانبه ، إحتلت شركة " الاستثمار العقاري العربي – اليكو " المرتبة الثالثة بنسبة 4.4% محققاً 0.473جنية، ثم سهم " المجموعه المصريه العقاريه" بنسبة 4.3% محققاً 9.1 جنيه ، لتحتل بذالك المرتبة الرابعة ، و احتلت شركة " ا الاهرام للطباعة و التغليف " المرتبة الخامسة بنسبة 4.1% مغلقاً عند سعر 8.9جنيه
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