إخلاء سبيل 10 أمناء شرطة متهمين بتسريب المعلومات لتجار المخدرات بالأميرية

قررت الدائرة الثالثة، بمحكمة جنوب القاهرة، إخلاء سبيل ١٠ أمناء بقسم شرطة الأميرية، بتدابير احترازية لمدة 45 يوم في واقعة اتهامهم بالتواصل مع تجار المخدرات وتسريب معلومات عن حركات الدوريات الأمنية.





كانت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد أبو المعالي ، كشفت عن أن عدد أمناء الشرطة المتهمين، وصل إلى 16 من أفراد الأمن التابعين للقسم، وآخرين يعملون في مواقع مختلفة بمديرية أمن القاهرة.

وكانت النيابة قررت في وقت سابق، حبس 4 أمناء شرطة جدد في الواقعة، وهم أمين شرطة في مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، و2 في الإدارة العامة لرعاية الأحداث، وآخر في مكتب الأحداث بمديرية أمن القاهرة.





وأدلى المتهمون أمام النيابة باعترافات تفصيلية عن الواقعة عقب القبض عليهم، ومباشرة التحقيقات معهم كل على انفراد.





وكان قاضي المعارضات بمحكمة الأميرية، قرر تجديد حبس 12 أمناء شرطة 15 يوما، لاتهامهم بتسهيل الاتجار في المواد المخدرة لتجار "الكيف" بإبلاغهم بمأموريات استهدافهم.



