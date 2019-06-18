بوادر أزمة لـ"جنش" في معسكر منتخب مصر

حرص محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر على عقد أكثر من جلسة مع أحمد ناجي مدرب حراس المنتخب، خلال المعسكر استعدادًا لنهائيات الأمم الإفريقية.

وطلب جنش من أحمد ناجي تحقيق العدل في اختيار حارس منتخب مصر بأمم إفريقيا مؤكدًا على أحقيته بالوقوف أساسيًا، نتيجة ما قدمه طوال الموسم المنقضي وهو ما تسبب في غضب ناجي لأن مشاركة أي حارس من حقه فقط.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية، والتي تنطلق بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

مصر تُنظم البطولة الأولى من نوعها، حيث يشارك في البطولة 24 منتخبًا لأول مرة على عكس البطولات السابقة، والتي شهدت حضور 16 منتخبًا فقط.

تُقسم فرق البطولة إلى 6 مجموعات، يتواجد في كل مجموعة، 4 منتخبات، وتُقام فعاليتها على 6 ملاعب وهم "القاهرة، والسلام، والدفاع الجوي، والاسكندرية، والسويس والاسماعيلية".

وتلعب مصر في المجموعة الأولى والتي تضم كلًا من " الكونغو، وزيمبابوي، وأوغندا" وتلعب أولى مبارياتها أمام زيمبابوي، مساء الجمعة المقبلة على ملعب القاهرة الدولي في افتتاح البطولة.