"عبد العال" يلتقي رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري الصيني (صور)

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التقى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والوفد المرافق له مع وانج يانج رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وذلك في إطار زيارته الرسمية لجمهورية الصين الشعبية على رأس وفد برلماني.



وفي مستهل اللقاء، جدد الدكتور على عبد العال شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال التي لقيها والوفد البرلماني منذ وصولهم لهذا البلد الصديق، معتبرًا أن الزيارة تأتي في توقيت تشهد فيه العلاقات بين البلدين زخمًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن البلدين يقتسمان تاريخًا حضاريًا لطالما أضاف للإنسانية وكان مصدر إلهام لها.



واستعرض "عبدالعال" دور مجلس النواب المصري في سن التشريعات والرقابة على أعمال الحكومة، خاصة في تلك المرحلة التي تشهد فيها الدولة المصرية ثورة تشريعية، لتتزامن مع ما تشهده من برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي، يضع الدولة المصرية في مكانها الطبيعي والمُستحق ومع ما يتلائم مع وزنها الإقليمي والدولي، مُشيدًا بالمستوى الإستراتيجي الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين الصديقين على كافة المستويات، مشيدًا بمستوى التعاون الأمني خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، كما أشار للعلاقات المصرية الصينية في جانبها الاقتصادي، ولفت إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية، معتبرًا أنها خير برهان على تطابق الرؤى المصرية الصينية بشأن أهمية تعزيز التجارة العالمية.



ومن جانبه، أعرب وانج يانج رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، عن سعادته الغامرة باستقبال الدكتور على عبد العال، والوفد البرلماني المرافق له، مشيرًا إلى أن الصين تنظر إلى مصر بوصفها شريك إستراتيجي، وبلد صديق، وانطلاقا من تقارب الرؤى المشتركة المصرية الصينية إزاء القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك للبلدين.