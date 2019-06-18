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" مطاحن مصر العليا " تتصدر الأسهم الأكثر إرتفاعاً اليوم بنسبة 5.7%

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 03:29 م
مطاحن مصر العليا تتصدر الأسهم الأكثر إرتفاعاً اليوم بنسبة 5.7%
الاسهم المصرية الأكثر إرتفاعاً
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نيفين سمير
 
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تصدر سهم شركة " مطاحن مصر العليا " قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً فى ختام تداولات اليوم " االثلاثاء  " ، بنسبة بلغت 5.7% محققاً 118.9 جنيه ، ثم " النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية " بنسبة بلغت 3.2% مغلقاً 27.1 جنيه.

من جانبه ، إحتلت شركة " مصر للاسمنت – قنا " المرتبة الثالثة بنسبة 3.1% محققاً 9.8 جنية، ثم سهم " بى انفستمنتس القابضه " بنسبة 3.1% محققاً 8.3 جنيه  ، لتحتل بذالك المرتبة الرابعة ، و احتلت شركة " الشمس للاسكان والتعمير " المرتبة الخامسة بنسبة 2% مغلقاً عند سعر 5جنيه

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