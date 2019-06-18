مجانا.. شاهد بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 من جهاز cne لاستقبال البث الأرضي الرقمي
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 03:19 م
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ينتظر جماهير كرة الكدم في مصر انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، المقامة في مصر، والمقرر لها الجمعة المقبل 21 من الشهر الجاري، ولضمان استقبال جميع المباريات دون تشفير أو اشتراك، طرحت شركة cne وحدات توليف استقبال البث الأرضي الرقمي، ليتمكن المشاهدون من متابعة المباريات بسهولة.
كما يتوفر الجهاز لدى الموزعين المعتمدين وحدات توليف استقبال البث الإرضى الرقمى لأجهزة التليفزيون الغير مجهز بوحدة التوليف الرقمى، بسعر بيع 474 جنيها للوحدة شاملة ضريبة القيمة المضافة.
وتتميز وحدات توليف استقبال البث الأرضى الرقمى بأنها تدعم استقبال البث الرقمى الحديث DVBT/DVBT2، وإمكانية استقبال البث الرقمى الأرضى بجودة الـHD، كما أنها مزودة بمخرج HDMI وكابل HDMI مجانًا، ومزودة أيضاً بمخرج USB لتحديث السوفت وير مستقبلاً.
وبشا إلى أن وحدات توليف استقبال البث الأرضى الرقمى مزودة بمخرجMINI A/V وكابل A/V مجانًا، ووحدة تغذية 12V، كما تحتوى على وحدة ريموت كنترول للتحكم، وضمان لمدة عام ضد عيوب الصناعة.
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