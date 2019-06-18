مهاجم ريال مدريد يحرج برشلونة
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 03:17 م
الفجر الرياضي
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أكد البرازيلي رودريجو جويس مهاجم ريال مدريد الإسباني الجديد أنه لم يفكر في اللعب لفريق برشلونة الإسباني تحت أي ظرف.
وقال رودريجو جويس في المؤتمر الصحفي لتقديمه: "أعتقد أن كل الأشخاص الذين يعلمونني جيدا يعرفون أنني كنت دائما مشجعا لريال مدريد، ولم تكن لدي أي شكوك في الانتقال إليه".
وتابع جويس: "التوقيع مع ريال مدريد تم الانتهاء منه في 20 دقيقة، لم أكن بحاجة للانتظار لأن هذا ما كنت أريده، ليست لدي شكوك في ذلك".
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