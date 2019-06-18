مهاجم ريال مدريد يحرج برشلونة

أكد البرازيلي رودريجو جويس مهاجم ريال مدريد الإسباني الجديد أنه لم يفكر في اللعب لفريق برشلونة الإسباني تحت أي ظرف.









وقال رودريجو جويس في المؤتمر الصحفي لتقديمه: "أعتقد أن كل الأشخاص الذين يعلمونني جيدا يعرفون أنني كنت دائما مشجعا لريال مدريد، ولم تكن لدي أي شكوك في الانتقال إليه".









وتابع جويس: "التوقيع مع ريال مدريد تم الانتهاء منه في 20 دقيقة، لم أكن بحاجة للانتظار لأن هذا ما كنت أريده، ليست لدي شكوك في ذلك".







