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النائبة ماريان عازر تلقي كلمة عن التحول الرقمي بمؤتمر مراكز البيانات

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 03:25 م
النائبة ماريان عازر تلقي كلمة عن التحول الرقمي بمؤتمر مراكز البيانات
ماريان عازر
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إسلام شعراوي
 
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ألقت الدكتورة ماريان أمير عازر، عضو مجلس النواب، كلمة عن التحول الرقمي في المؤتمر الثالث لمستقبل مراكز البيانات الذي أقيم في الفترة من 16 - 18 يونيو برعاية وحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، وذلك بدعوة من المهندس عمرو فاروق رئيس المؤتمر.

وتحدثت الدكتورة ماريان، عن مفهوم التحول الرقمي وأهميته وأهم ركائزه، كما تطرقت الي أن الإبداع والتكيف علي سرعة التطور من أهم سمات العصر الحالي.

وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أنه بالرغم من أهمية سرعة التحول الرقمي ألا أنه يجب أن يتم بصورة مدروسة حتي لا يتعرض الي الفشل، كما تطرقت إلي أهم معوقات التجول الرقمي، واختتمت كلمتها بالقاء الضوء على أهم الدروس المستفيدة في التحول الرقمي وأهم الاحتياطات الواجب اتخاذها من منظور تغيير الثقافة والتكيف علي التحول الرقمي.
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