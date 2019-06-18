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توم هانكس ينظم عرض خاص لفيلم TOY STORY للأطفال المرضى (صور)

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 03:19 م
توم هانكس ينظم عرض خاص لفيلم TOY STORY للأطفال المرضى (صور)
توم هانكس
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أحمد جمال أحمد
 
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بدأ كل من النجم توم هانكس والنجم تيم آلين الحملة الترويجية للجزء الرابع من فيلم الرسوم المتحركة الشهير حكاية لعبة، بأحد صالات العرض بمدينة لوس أنجلوس.

ونشرت شركة ديزني البوستر الرسمي للجزء الرابع المنتظر من فيلم الرسوم المتحركة الشهير قصة لعبة، وظهر على البوستر شخصيات الفيلم الرئيسية "وودي" و"باظ يطير".

وظهر توم هانكس في لقطات جديدة من زيارته لأحد مستشفيات الأطفال بلندن، حيث قام بتنظيم عرض خاص لعدد من الأطفال المرضى الغير قادرين على الذهاب لدور السينما لمشاهدة الفيلم.

توم هانكس ينظم عرض خاص لفيلم TOY STORY للأطفال المرضى (صور)
توم هانكس ينظم عرض خاص لفيلم TOY STORY للأطفال المرضى (صور)
توم هانكس ينظم عرض خاص لفيلم TOY STORY للأطفال المرضى (صور)
توم هانكس ينظم عرض خاص لفيلم TOY STORY للأطفال المرضى (صور)
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