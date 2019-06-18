ننشر توصيات مجلس شئون البيئة بجامعة قناة السويس



وأكد الدكتور عاطف ابو النور علي ضرورة البدء في تنفيذ الخطة التي تتبناها رئاسة الجمهورية بشأن محو الأمية حيث وقع علي عاتق كليتي التربية والآداب دور كبير فى تنفيذها ناقش المجلس استعدادات الجامعة لتفعيل المشاركة فى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى تطوير ورفع كفاءة إحدى القرى من خلال الجامعة.



والجدير بالذكر أن مشاركه الجامعة تتم بإشراف الدكتور طارق راشد رحمى رئيس الجامعة حيث تم اختيار قرية الفردان ( عزبة الصفيح) باعتبارها الأكثر احتياجا وتم تشكيل فريق عمل لوضع خطة تنفيذية زمنية الأنشطة فى الفترة من ٢٣ يونيو وحتى ١ أغسطس كما تم ايضا تحديد يوم ١٢ يونيو لتحديد الاحتياجات والإمكانيات المطلوبة.



وكذلك تحديد ٢٣ يونيو لإنجاز عمليات رفع المخلفات وتنظيف المسطحات بالقرية وعمل قافلة إصحاح بيئى وإعمال الدهانات وزراعة شتلات هذا وعرض المجلس الخطة التدريب الصيفي لقطاع خدمه المجتمع وتنمية البيئة لجميع الكليات بالجامعة.



عقد مجلس شئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة بمجامعة قناة السويس، برئاسة الدكتور عاطف ابو النور نائب رئيس جامعة القناة، وتحت رعاية الدكتور طارق راشد رحمي رئيس الجامعة.