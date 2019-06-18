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الاستخبارات العراقية تفكك خلية نائمة لـ"داعش" في الرمادي

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 03:18 م
الاستخبارات العراقية تفكك خلية نائمة لـداعش في الرمادي
الاستخبارات العراقية
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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تفكيك "خلية نائمة" تابعة لتنظيم "داعش" وإحباط عملية كانت تخطط لشنها في الرمادي غربي العاصمة بغداد.

 

وقالت المديرية، في بيان: "بعملية نوعية استخبارية تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات لواء 39 من اختراق خلية نائمة بمنطقتي ألبو فراج  والبو عساف في الرمادي (مركز محافظة الأنبار)".

 

وأضافت مديرية الاستخبارات أن قواتها ألقت القبض على عناصر الخلية، مشيرة إلى أنهم "كانوا ينوون القيام بعملية إرهابية في المحافظة في قادم الأيام"، فيما أردفت أن "أفراد الخلية من المطلوبين للقضاء وفق إحكام المادة 4 إرهاب".

 

وأعلنت الحكومة العراقية في ديسمبر 2017 استعادة كامل أراضي البلاد من قبضة "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم، الذي استولى على نحو ثلث مناطق العراق.

 

وأكدت السلطات العراقية مع ذلك أن "خلايا نائمة" للتنظيم لا تزال ناشطة في مختلف أنحاء البلاد، بينما يشن "داعش" بين فترة وأخرى هجمات في المناطق، التي فقد السيطرة عليها خلال عمليات القضاء عليه.

 

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