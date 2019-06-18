انقطاع المياه في عدة مناطق بالأقصر لكسر مفاجئ بخط صرف صحي

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شهدت عدة مناطق بمركز إسنا انقطاعً للمياه، لحدوث كسر بخط طرد الصرف الصحي الرئيسي، بجنوب محافظة الأقصر.



وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أنه فور حدوث الكسر المفاجئ بخط الطرد، أمر اللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة بالمحافظة، بالدفع بفرق الصيانة والإصلاح والسيارات والمعدات اللازمة للموقع للقيام بأعمال الإصلاح اللازمة في أسرع وقت وعودة انتظام المياه خلال ساعات قليلة، وذلك بالتنسيق مع مجلس مدينة إسنا ومحافظة الأقصر.



وأشارت الشركة إلى أن المناطق التي تأثرت بانقطاع المياه " شارع البحر القديم وجسر السيالة وأحمد عرابي وبورسعيد وعزية صقر والجارية والاسطبل بمدينة إسنا"، مؤكدة عودة المياه إلى سيرانها مرة أخرى عقب الانتهاء من عمليات الاصلاح.



