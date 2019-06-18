رسميا.. ريال مدريد يربط الصفقة الجديدة بـ6 مواسم

قدم نادي ريال مدريد الإسباني لاعبه الجديد البرازيلي رودريجو جويس للجماهير ووسائل الإعلام بعدما اجتاز الفحص الطبي.

ووقع رودريجو جويس على عقود انتقاله إلى ريال مدريد قادمًا من صفوف سانتوس البرازيلي لمدة 6 مواسم بحضور فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي.





وانتقل رودريجو من سانتوس إلى ريال مدريد مقابل 45 مليون يورو لينضم إلى صفقات إيدين هازارد من تشيلسي، ولوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت، وفيرلاند ميندي من ليون الفرنسي وإيدير ميليتاو من بورتو البرتغالي.