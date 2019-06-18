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"شبهة جنائية".. دفن جثة عامل غرق أثناء استحمامه بالنيل بمصر القديمة

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 02:10 م
شبهة جنائية.. دفن جثة عامل غرق أثناء استحمامه بالنيل بمصر القديمة
أرشيفية
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داليا عادل
 
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صرحت نيابة مصر القديمة بدفن جثة عامل، غرق أثناء استحمامه بالنيل بكورنيش مصر القديمة، عقب التأكد من عدم وجود شبهة جنائية وعدم تشريح الجثة. 

وتلقى قسم شرطة مصر القديمة، إخطار يفيد بوجود غريق بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين، غرق عامل في العقد الرابع من عمره، بعد نزوله للاستحمام بنهر النيل بمنطقة مصر القديمة.

واستدعاء أهلية المتوفي نفى وجود شبهة جنائية في الحادث ولم يتهموا أحدا، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
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