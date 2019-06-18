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رسميا.. أدهم السلحدار مدربا للإسماعيلي

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 02:00 م
رسميا.. أدهم السلحدار مدربا للإسماعيلي
أدهم السلحدار
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الفجر الرياضي
 
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قرر المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الاسماعيلي المشرف العام على قطاع الكرة انضمام أدهم السلحدار لاعب الدراويش فى جيله الذهبى كمدرب فى الجهاز الفنى للفريق الأول لمعاونة محمود جابر المدير الفني الحالى.


ويتكون جهاز الإسماعيلي من صبرى المنياوى مديرآ للكرة ومحمود جابر المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفنى ويعاونه كلآ من أدهم السلحدار وعطية صابر بالإضافة الى سعفان الصغير مدربآ لحراس المرمى.


يذكر أن أدهم السلحدار أحد نجوم الجيل الذهبى للدراويش الحاصل على بطولتى الدورى العام موسم ٩٠-٩١ و كأس مصر ٩٧ وانتقل بعدها الى فريق الترسانة ثم المعادن فى الدورى المصرى الممتاز قبل أن يتجه للتدريب كمدرب فى فريق المعادن فى الدورى العام المصرى ، ومدرب عام فى فريق الاتحاد الليبى الفائز بلقبى الدورى و السوبر الليبى وصعد بالفريق للدور قبل النهائى فى البطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه ، المدير الفنى لفريق الشباب فى نادى الشباب السعودى، المدير الفنى لنادى الصفا السعودى قبل أن يقود فريق الحمام فى دورى الممتاز ب .

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