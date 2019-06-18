التعب يظهر علي ميركل أثناء استقبالها الرئيس الأوكراني الجديد في برلين









وقد وقع الحادث بعد ظهر يوم الثلاثاء عندما وقف الاثنان خارج مكتب ميركل بينما عزفت الفرقة العسكرية بعض الأناشيد الوطنية.



قامت ميركل باغلاق يديها امامها عند بدء عزف النشيد الالماني، وبدت غير قادرة على التحكم في اهتزاز جسدها. ولم يكن لدى مكتب ميركل تعليق فوري وكان الاثنان سيعقدان مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق بعد الظهر.



بعد الاناشيد، بدت ميركل في وضع أفضل، حيث سارت بسرعة على طول السجادة الحمراء مع زيلينسكي في المبنى، وتوقفت لتحية الفرقة العسكرية والتحية. ستبلغ ميركل 65 عام الشهر المقبل.



بدت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل متعبة أثناء لقائها بفولوديمير زيلينسكي في برلين، وكان جسدها كله يهتز بشكل واضح وهي تستقبل الرئيس الاوكراني الجديد في السفارة.