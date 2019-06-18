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روسيا: نأمل ألا يصل حادث ناقلتي النفط إلى أعمال عسكرية

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 02:05 م
روسيا: نأمل ألا يصل حادث ناقلتي النفط إلى أعمال عسكرية
رئيس مصلحة الاستخبارات الروسية
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وكالات
 
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أعلن رئيس مصلحة الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تأمل بألا يصل الموقف بشأن حادث ناقلتي النفط في خليج عمان إلى مرحلة العمليات العسكرية.

 

ونقل موقع "روسيا اليوم" عنه القول: "نعول على ألا يصل النزاع إلى المرحلة الصعبة، وأعني هنا، العمليات العسكرية"، وأشار إلى أن "الموقف يتطلب تحقيقاً دقيقاً وكشف المدبر الحقيقي لهذا الاستفزاز الخطير".

 

وكانت الخارجية الروسية دعت إلى عدم استخدام حادثة ناقلتي النفط في خليج عمان للتحريض ضد إيران، وقال نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف: "يجب تقييم العواقب السياسية وغيرها، لقد شهدنا مؤخراً حملة مكثفة من الضغوط السياسية والنفسية والعسكرية على إيران، نود ألا تستخدم الأحداث المأساوية (في خليج عمان) للمزايدة وإثارة الموقف ضد إيران مستقبلاً".

 

وكانت ناقلتا نفط تعرضتا لهجوم في خليج عمان الأسبوع الماضي، واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء هذا الهجوم. وأعلنت طهران أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة تماماً.

 

ومن جهته، دعا الكرملين اليوم كل الأطراف في الشرق الأوسط إلى ضبط النفس وقال إنه "لا يحبذ أي خطوات من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي"، وذلك بعدما أعلنت الولايات المتحدة عن خطط لإرسال مزيد من القوات إلى المنطقة.

 

وكان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي  باتريك شاناهان قد أعلن أمس الإثنين، عن نشر نحو ألف جندي إضافي في الشرق الأوسط لأغراض وصفها بأنها دفاعية متعللاً بمخاوف من تهديد إيراني.

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