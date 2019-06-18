وزير الشباب يتفقد استاد الإسماعيلية استعدادا لكأس الأمم الأفريقية

تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يرافقه اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية والمهندس أحمد عصام نائب المحافظ واللواء سامى علام السكرتير العام المساعد للمحافظة وسامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة والكابتن محمد شيحة المنسق العام لمجموعة الاسماعيلية وجمع كبير من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة بجولة ميدانية باستاد النادى الاسماعيلى لمتابعة اللمسات الأخيرة والاستعدادات لاستضافة البطولة الأفريقية المرتقبة لكرة القدم 2019 ومتابعة ما تم تنفيذه من أعمال التطوير ورفع الكفاءة لاستاد النادى الاسماعيلى وما يضمه من منشآت رياضية وملاعب.





وخلال الجولة تم استعراض وتفقد آخر استعدادات التجهيزات الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية، ومتابعة تجهيزات الملاعب وغرف خلع الملابس وكل ما يتعلق بشؤن كرة القدم والاطمئنان على توافر كل ما يلزم من تجهيزات بالاضافة الى زيارة وتفقد الفنادق وأماكن اقامة اللاعبين والفرق المشاركة بالبطولة حيث ألتقى وزير الشباب والرياضة بأعضاء بعثة فريق السنغال وعلى رأسهم اللاعب ساديو مانييه نجم ليفربول الانجليزى ومنتخب السنغال الذى أعرب عن بالغ سعادته بتواجده فى مدينة الاسماعيلية الجميلة ومشيدا بحفاوة الاستقبال.



