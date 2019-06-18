سقوط تاجر عملة بالسوق السوداء بلغ حجم تعاملاته 400 ألف دولار

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تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبط سائق بالإسكندرية لإتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبي بتعاملات مالية بلغت 400 ألف دولار أمريكي.



وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامة بتلقى تحويلات مالية من الخارج بالدولار الأمريكى على حسابه الشخصى بأحد البنوك ليقوم بصرفها وإستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى أربعمائة ألف دولار أمريكى، فوجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

