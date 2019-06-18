عاجل.. "سويفل" الناقل الرسمي لبطولة أمم إفريقيا

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة، فوز شركة "سويفل" للنقل التشاركي الجماعى الذكي بلقب المواصلة الرسمية لمبارايات بطولة كأس الأمم الإفريقية توتال 2019، وذلك في مؤتمر صحفي كبير، بحضور عدد من كبار المسئولين ورجال الأعمال، بأحد فنادق القاهرة.

وحضر أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة ممثلا عن الجبلاية، وأعرب عن ساعدته بشراكة سويفل مع اللجنة المنظمة، ووصفها بأنها نقلة جديدة للمشجع المصري، الدي واحه صعوبات كبيرة في الفترة الماضية للوصول الى الاستادات.

وأضاف شوبير: "سيكون لدينا حضور قوي في كل المحافل العالمية، وأتوجه بالشكر إلى شركة بريزنتيشن سبورتس ورئيسها محمد كامل التي قامت بدور كبير للغاية في تطوير الكرة المصرية خلال الفترة الماضية والعمل الكبير في مجال التسويق الرياضي، حيث تعمل الشركة مجهودات كبيرة للقيام بدورها على أكمل وجه".

وأشار شوبير إلى أن الدوري المصري سوف يستفيد من كل العمل الدائر حاليا لتطوير الكرة المصرية، في ظل الاتجاه القوي لعودة الجمهور للمدرجات في الموسم المقبل، وعن تواجد سويفل في الدوري المصري لنقل المشجعين، فأعتقد أن محمد كامل رئيس بريزنتيشن سبورتس لن تترك هذه الفرصة لتطوير الدوري.

ومن جانبه قال محمد كامل، إنه يعمل بكل جد وقوة ولا يبخل بنقطة عرق واحدة في سبيل نجاح تلك البطولة، مشددا على أن شراكة سويفل بدأت منذ ثلاثة أشهر، ففكرة الذهاب الى الاستاد بالسيارة لا توجد إلا في مصر، فالكل بالخارج يذهب للاستاد باستخدام المترو، وفكر مع محمد فضل رئيس اللجنة المنظمة للبطولة في تطبيق هذا الأمر ووجد الحل في شركة سويفل لأنهم لديهم حلول كثيرة لحل مشاكل المواصلات ونقل الجمهور للمدرجات، حتى وصلنا لاتفاق نهائي ليكون الناقل الرسمي للبطولة.

وتابع كامل: "سعيد جدا بالشراكة مع سويفل، برريزنتيشن هي شركة الحلم ونحقق أحلامنا في كل مرة وسعيد جدا بالحلم الحالي وتنظيم بطولة الأمم الإفريقية، كنت أشعر بالغيرة من الصناعات في المجالات المختلفة بخلاف كرة القدم، حتى جاءت بطولة الأمم الإفريقية، ونجحنا في بناء البنية التحتية في أربعة أشهر فقط، وأعتقد أنه لن تأتي أي دولة في العالم تنجح في تنظيم بطولة بحجم الأمم الإفريقية في أربعة أشهر فقط، سنرى جميعا بطولة تاريخية، مصر سوف تقدم أشياء عظيمة في البطولة".

وأكد محمد كامل على دور الدولة المصرية بكل أجهزتها في مساعدة الجهات المعنية والقائمين على تنظيم البطولة، من أجل إنجاحها بالشكل المنتظر.

وأنهى حديثه قائلا: "نجحنا في التعاقد مع ٢٤ راع وهو أكبر عدد من الرعاة في تاريخ البطولة الإفريقية منذ بدايتها، وهذا يدل على قوة الدولة المصرية، نحترم كل الدول الإفريقية ولكن لن تتمكن أي دولة أن تفعل ما فعلناه في أربعة أشهر، وأريد التشديد على أن أي راع لن يدخل معنا إلا عندما يلمس حجم المجهود المبذول على أرض الواقع، واهتمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبطولة بنفسه، وكل جهات الدولة تدعمنا وأتوجه بالشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية الذي يتلقى طلباتنا وينفذها بكل سرعة".

وقال مروان الشايب مدير تطوير الأعمال في سويفل، إنه كان لديهم حلم بأن تكون سويفل راع لبطولة الأمم الافريقية حتى تحقق هذا الحلم على أرض الواقع بفضل وجود محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن سبورتس والدي مجهودات كبيرة لتفوز شركة مصرية بشرف توصيل الجماهير المصرية للاستادات، وسافر كامل الى فرنسا للتفاوض مع الكاف.

وأردف مروان: "فكرنا في كل المعوقات والأزمات التي تواجه المشجع المصري، وتحويل وصف المشوار إلى الاستاد من الصعب الى الممتع، وركزنا في استيعاب أكبر عدد من الجمهور، ونجحنا في الوصول إلى قدرتنا على توصيل ٤٠ ألف مشجع خلال المباراة الواحدة، ونجحنا في توفير طريقة مواصلات سريعة وآمنة للجمهور".

وأكد محمد فضل رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن اللجنة عملت لفترة طويلة جدا، منذ بداية الحلم بالفوز بتنظيم البطولة، ونجحنا بالتنسيق مع محمد كامل وبريزنتيشن سبورتس في تقديم حفل قرعة تاريخي بشهادة وسائل الإعلام العالمية.

وأكمل: "واجهت انتقادات عند تعييني رئيسا للجنة المنظمة، لم تكن لي علاقة بهاني ابو ريدة رئيس اتحاد الكرة، ولكننا عملنا بكل قوة، ودرسنا كل الأمور الكبيرة والصغيرة، وهدفنا العمل لما هو بعد أمم إفريقيا، فالمشجع المصري كان يحتاج لطريقة لحجز التذكرة والذهاب للاستاد، وكذلك للمشجع الأجنبي الذي يحضر إلى مصر ويخرج من المطار في ١٥ دقيقة او ١٨ دقيقة".

وعاد ليقول: "كرة القدم هي أسهل وأسرع وسيلة لتوصيل رسالة إلى كل العالم، نفعل كل شيء من أجل أولادنا، أخر كلمة قالها لي ابني قبل أن يتوفاه الله هي أغنية لمستشفى الدكتور مجدي يعقوب، عندما طلب مني حضور المؤتمر طلبت الحصول على أجر وطلبت من محمد كامل التفاوض على أجري دون الإفصاح عن السبب، وهو التيرع بهذا المبلغ "١٥٠ ألف جنيه" لمستشفى القلب الخاصة بالدكتور مجدي يعقوب".

وشدد محمود نوح الشريك المؤسس لشركة سويفل، على أن استضافة مصر للبطولة في أربعة أشهر حلم كبير تحقق على أرض الواقع، وسويفل لديها حلم بتواجد شركة مصرية يمكنها تقديم خدمة عالمية على أعلى مستوى، الشركة توسعت في ثلاث بلدان واستثمرت مليار جنيه في السوق المصري خلال الفترة الماضية، ووفرت ٢٠٠٠ فرصة عمل للسائقين.

وأشار إلى أن الشركة قامت بتغيير التطبيق الخاص بها على الهاتف المحمول، بسبب شركة الأمم الإفريقية، ويوجد سهولة كبيرة في حجز مقعد أو ناقلة بالكامل من خلال التطبيق.