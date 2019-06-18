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خلال 24 ساعة.. الأمن العام يضبط 202 قطعة سلاح وتنفيذ 81261 حكم قضائي

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 01:58 م
خلال 24 ساعة.. الأمن العام يضبط 202 قطعة سلاح وتنفيذ 81261 حكم قضائي
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هبة عبد الحفيظ
 
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واصل قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين على القانون وحائزي السلاح والمخدرات.

ونجحت جهود الأمن العام خلال 24 ساعة برئاسة اللواء علاء الدين سليم في ضبط 202 قطعة سلاح نارى، 185 قضية مخدرات، 269 دراجة نارية مخالفة، 26795 مخالفة مرورية، 1661مخالفة مرافق، 35 قضية مصنفات وتنفيذ 81261 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
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